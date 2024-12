Borussia Dortmund confirma lesão no tornozelo de Scholotterbeck

O jogador de 25 anos foi retirado do gramado de maca depois de cair de mau jeito sobre o pé direito nos minutos finais da derrota do Dortmund para o Barcelona por 3 a 2 na quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

O zagueiro Nico Scholotterbeck, do Borussia Dortmund, ficará fora dos dois últimos jogos da equipe em 2024 por uma lesão ligamentar no tornozelo direito, informou o clube alemão nesta quinta-feira (12).

Scholotterbeck se junta a extensa lista de desfalques do Dortmund, que já tem em seu departamento médico os defensores Waldemar Anton e Niklas Sule, além de Julian Brandt e Maximilian Beier no setor de ataque.

O Borussia Dortmund ocupa atualmente a sexta colocação no Campeonato Alemão, com 12 pontos atrás do líder Bayern de Munique. No próximo domingo, o time enfrenta o Hoffenheim, e seu último jogo em 2024 será no dia 22 de dezembro, contra o Wolfsburg.

