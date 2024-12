Bolívia está atrasada na corrida pelo mercado global de lítio

No “triângulo do lítio” da América do Sul, a corrida estratégica pelo mercado global desse metal fundamental para a transição energética está avançando. Mas a Bolívia está ficando para trás da Argentina e do Chile na competição para explorar o chamado “ouro branco”.

O “triângulo do lítio” abriga 60% dos recursos de lítio do mundo, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA. É a partir desses recursos que as reservas disponíveis para extração são derivadas.

Até o momento, porém, a Bolívia, cujo governo afirma ter o maior depósito de lítio do mundo, realizou apenas quatro projetos-piloto e opera uma usina com baixa capacidade.

Em comparação com as estimativas do governo dos EUA, isso representa um décimo do que a Argentina extraiu e 46 vezes menos do que o Chile, o segundo maior produtor do mundo, depois da Austrália.

“A figura do 'triângulo do lítio' é confusa, porque dá a impressão de que estamos falando de uma região homogênea (...) E, no entanto, ela difere muito entre países e regiões”, explica Martín Obaya, pesquisador da Universidad Nacional de San Martín, na Argentina.

- Janela de oportunidade? -