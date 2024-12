Biden comuta sentenças de 1.500 condenados e indulta outros 39

O presidente dos Estados Unidos em fim de mandato, Joe Biden, declarou nesta quinta-feira (12) que comutou as condenações de quase 1.500 detentos e indultou outros 39 sentenciados por crimes não violentos, no que a Casa Branca classificou como o maior ato de clemência em um único dia na história do país.

"Estou indultando 39 pessoas que demonstraram uma reabilitação bem-sucedida", afirmou Biden em um comunicado, no qual acrescenta que também "comutou as sentenças de quase 1.500 pessoas que estão cumprindo longas penas de prisão".