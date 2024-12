Biden comuta penas de 1.500 condenados e indulta outros 39

"Estou indultando 39 pessoas que demonstraram uma reabilitação bem-sucedida", afirmou Biden em um comunicado, no qual acrescentou que também "comutou as sentenças de quase 1.500 pessoas que estão cumprindo longas penas de prisão".

O presidente americano em fim de mandato, Joe Biden, anunciou, nesta quinta-feira (12), que comutou as penas de quase 1.500 detentos e indultou outros 39 sentenciados por crimes não violentos, no que a Casa Branca classificou como o maior ato de clemência em um único dia na história do país.

"Estamos muito satisfeitos com o fato de o presidente Biden ter possibilitado que esses indivíduos permanecessem com suas famílias e comunidades a que pertencem", disse Cynthia W. Roseberry, da organização de direitos civis ACLU.

Ao conceder o indulto para o filho, o presidente disse que Hunter tinha se tornado um alvo por causa do sobrenome e que "políticas grosseiras" haviam contaminado o processo judicial, em alusão a seus inimigos no Partido Republicano.

No começo do mês, Biden sofreu críticas por indultar seu filho, Hunter, que foi condenado em dois casos criminais, apesar de ter garantido anteriormente que não o faria.

Quanto aos possíveis perdões preventivos que Biden concederia a alguns de seus aliados e funcionários temendo que durante a nova gestão de Trump se tornem alvos de investigação, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse, "Não vou entrar no pensamento do presidente".

"Ele vai conversar com sua equipe, vai rever os pedidos de perdão e revisar as opções em cima da mesa, vou deixar as coisas assim", disse Jean-Pierre, que também se recusou a comentar os pedidos de condenados no corredor da morte.

bur-jts/sco/dga/mar/yr/fp/dd/mvv/am