Bayer Leverkusen quer confirmar grande momento contra o Aubsburg

Atrás na tabela do líder Bayern de Munique e do Eintracht Frankfurt, surpresa da temporada, o atual campeão Bayer Leverkusen começa a 14ª rodada do Campeonato Alemão depois de ter recuperado a forma que o levou ao título na temporada passada. O Leverkusen, que no sábado enfrentará o Augsburg (13º), está a sete pontos da liderança, mas é o time que mais pode trazer problemas ao Bayern.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O 'Werkself' foi campeão de forma invicta na temporada passada, algo que nem sequer o Gigante da Baviera havia conseguido antes.

Mas a atual campanha começou com decepcionantes empates com Holstein Kiel, Werder Bremen e Bochum, além da primeira derrota em 15 meses na Bundesliga, diante do RB Leipzig. No entanto, uma série de seis vitórias consecutivas entre todas as competições, eliminando o Bayern de Munique na Copa da Alemanha e batendo a Inter de Milão na Liga dos Campeões, deu novo ânimo ao Leverkusen. Logo após o jogo contra o Augsburg, o time terminará o ano de 2024 recebendo o Freiburg.

Os desfalques por lesão no Bayern de Munique, com Harry Kane, Manuel Neuer, Alphonso Davies, entre outros no departamento médico, abrem margem para que o Leverkusen diminua a distância para a liderança antes da pausa de fim de ano e comece 2025 com reais chances de defender o título. Os bávaros têm um duelo complicado na casa do Mainz (9º), onde perderam três de seus últimos quatro jogos. Por sua vez, o RB Leipzig (4º), eliminado da Champions na quarta-feira, pode se recompor na Bundesliga e na Copa da Alemanha. Com esse objetivo em mente, o time recebe no domingo o Eintracht Frankfurt (2º).

Já o Borussia Dortmund (6º), que também sofre com as lesões, tentará se aproximar do Top 4 no domingo, quando recebe o Hoffenheim (14º). -- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira: (16h30) Freiburg - Wolfsburg