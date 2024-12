Artista iraniana canta online seu véu

Uma cantora iraniana divulgou pela internet um show em que aparece sem o hijab (véu) imposto por lei às mulheres iranianas, conseguindo o apoio de muitos simpatizantes, além de processos judiciais.

Parastoo Ahmadi postou um vídeo no YouTube na quarta-feira, usando saia preta longa, com as costas descobertas e sem o véu cobrindo os cabelos, uma forma de vestir que viola abertamente as regras impostas pela República Islâmica.