Trump tocará sino de abertura da Bolsa de NY na quinta-feira

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, deve tocar o sino de abertura da Bolsa de Valores de Nova York na quinta-feira, 12, o cerimonial de início das negociações do dia, de acordo com quatro pessoas com conhecimento de seus planos.

Será um momento notável de reconhecimento para Trump, um nova-iorquino nascido e criado que desistiu de viver em tempo integral na Trump Tower, que leva seu nome, em Manhattan, e se mudou para a Flórida.