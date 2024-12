Segurança do presidente sul-coreano impede operação de busca em seu gabinete

A equipe de segurança do presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, impediu nesta quarta-feira (11) que uma equipe especial da polícia cumprisse uma operação de busca em seu gabinete, no âmbito da investigação por insurreição devido à polêmica e breve declaração de uma lei marcial na semana passada.

Na manhã desta quarta-feira, uma unidade especial de investigação anunciou "uma operação de busca no gabinete da presidência, na Agência Nacional de Polícia, na Agência de Polícia Metropolitana de Seul e no Serviço de Segurança da Assembleia Nacional".

Algumas horas depois, no entanto, um porta-voz da polícia explicou que os investigadores conseguiram entrar nos escritórios dos funcionários públicos, mas não conseguiram entrar no edifício principal "devido às restrições de acesso impostas pelos guardas da segurança do presidente".

Kim foi detido no domingo. A tentativa de suicídio aconteceu um pouco antes da formalização de sua prisão, segundo o Ministério da Justiça e um funcionário do sistema penitenciário, que informaram que o ex-ministro está em boa condição de saúde.

- Segunda votação de impeachment -

No cenário político, Yoon sobreviveu a uma votação de impeachment no sábado no Parlamento, enquanto dezenas de milhares de pessoas se reuniram nas imediações da sede do Legislativo, apesar das temperaturas gélidas, para exigir sua renúncia.

Desde então, todas as noites são organizados protestos similares, de menor proporção, contra o presidente, que tem índice de popularidade mínimo.

Um grupo especial criado dentro do Partido do Poder Popular (PPP), de Yoon, propôs na terça-feira um plano para que o presidente renuncie em fevereiro ou março e que eleições aconteçam entre abril e maio.

A proposta, no entanto, ainda não foi adotada pelo conjunto do partido conservador, que parece dividido sobre a questão.

E mesmo em caso de aprovação, o plano dificilmente impedirá a segunda moção de impeachment apresentada pela oposição, que será debatida no sábado (14).

Com maioria de 192 dos 300 deputados na Câmara, a oposição precisa da deserção de oito membros do PPP para alcançar a maioria de dois terços necessária para a aprovação do impeachment.

Na semana passada, dois deputados do PPP votaram a favor da destituição do presidente e outros dois anunciaram que farão o mesmo no próximo sábado.

burs-stu/cwl/mas-dbh/zm/fp