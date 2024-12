Petróleo sobe após sanções da UE contra 'frota fantasma' da Rússia

Os preços do petróleo aumentaram nesta quarta-feira (11), impulsionados por sanções adicionais da União Europeia (UE) contra a "frota fantasma" russa, que podem afetar as exportações de petróleo do Kremlin.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro subiu 1,84% a 73,52 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) para janeiro subiu 2,43% a 70,29 dólares.