NAÇÕES UNIDAS:

Assembleia Geral da ONU vota cessar-fogo 'incondicional' em Gaza

Assembleia Geral da ONU vota nesta quarta-feira (11) um projeto de resolução que busca um cessar-fogo imediato e incondicional em Gaza, um gesto simbólico depois que os Estados Unidos vetaram uma resolução para o mesmo efeito no Conselho de Segurança.

ÁSIA

SEUL:

Segurança do presidente sul-coreano impede operação de busca em seu gabinete

A equipe de segurança do presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, impediu nesta quarta-feira (11) que uma equipe especial da polícia cumprisse uma operação de busca em seu gabinete, no âmbito da investigação por insurreição devido à polêmica e breve declaração de uma lei marcial na semana passada.

TAIPÉ:

Taiwan afirma que China ampliou manobras militares ao redor da ilha

A China expandiu nesta quarta-feira (11) suas manobras militares ao redor de Taiwan com dezenas de aviões de guerra e um grande exercício marítimo com o qual, segundo as autoridades de Taipé, busca "estabelecer uma linha vermelha" para o próximo presidente dos Estados Unidos.

ECONOMIA

BRASÍLIA:

Banco Central fechará ano com nova alta da Selic

O Banco Central se prepara para elevar pela terceira vez consecutiva a Selic, a taxa básica de juros do país, para 12%, tornando-a uma das mais altas do mundo, em meio a temores de uma possível aceleração da inflação.

SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE

GENEBRA:

Mortalidade por malária retrocede ao nível anterior à pandemia de covid-19

A mortalidade causada pela malária retrocedeu aos níveis anteriores à pandemia de covid-19, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), que pede avanços mais rápidos na luta contra esta doença que causou 597 mil mortes em 2023.

ESPORTES

FUTEBOL

LAUSANNE:

Fifa deve oficializar as sedes das Copas de 2030 e 2034

A Fifa pretende anunciar nesta quarta-feira as sedes das Copas do Mundo de 2030 e 2034, que sem surpresas serão Espanha-Marrocos-Portugal (com três partidas na América do Sul) e Arábia Saudita, respectivamente, candidaturas únicas para cada evento.

