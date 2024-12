ONG denuncia 'condições alarmantes' de crianças migrantes na Grécia

Realizada entre abril e julho de 2024 em vários campos de refugiados na Grécia, a pesquisa relata as “condições alarmantes” em que as crianças vivem nessas instalações, incluindo a falta de serviços de proteção, alimentação precária e infestada por baratas, de acordo com a ONG, que trabalha com o Conselho Grego de Refugiados (GCR).

As condições em que as crianças migrantes e refugiadas estão vivendo nos campos de acolhimento na Grécia são “alarmantes”, alertou a Save the Children nesta quarta-feira (11), pedindo à UE e ao governo grego que garantam “sua segurança e proteção”.

“A política de acolhimento do governo grego baseia-se principalmente na restrição para crianças que buscam asilo e suas famílias, que vivem em campos isolados onde as condições são ruins”, acrescenta.

Apesar das estruturas legais gregas e europeias que impõem “proteção especial” a esses menores, a realidade no local mostra que “não há medidas apropriadas para ajudar as crianças a se integrarem”, continua o texto.

As duas agências pedem que as autoridades gregas “tomem medidas imediatas para melhorar as condições de vida das crianças nos campos” e “garantam o acesso a serviços essenciais, priorizando sua segurança e bem-estar”.

A Grécia registrou um aumento significativo no número de migrantes e refugiados em 2024. Mais de 58.000 pessoas chegaram ao país nos primeiros 11 meses de 2024 por meio das ilhas do mar Egeu, incluindo 13.000 crianças. Isso representa 50% a mais do que no ano passado, de acordo com a Acnur.

