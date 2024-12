Lula 'evoluiu bem' após cirurgia para tratar hemorragia intracraniana

Lula "evoluiu bem no pós-operatório imediato, sem intercorrências. O Presidente permanece ainda com dreno enquanto aguarda novos exames de rotina", acrescentou o comunicado.

Lula pode receber visitas de familiares no hospital desde esta quarta-feira, informou um porta-voz do governo a jornalistas.

No entanto, os médicos proíbem que visitas de trabalho até sua recuperação completa, de acordo com informações publicadas na imprensa.

Em 19 de outubro, Lula sofreu uma queda no banheiro na residência oficial do Palácio da Alvorada e bateu com a parte de trás da cabeça no chão. Ele levou pontos e foi submetido a avaliações periódicas durante várias semanas.

Por causa do acidente, o presidente precisou cancelar várias viagens ao exterior, inclusive à Rússia, onde participaria da cúpula do Brics.