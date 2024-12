Khamenei afirma que a queda de Assad na Síria não enfraquecerá o Irã

A queda de Bashar al-Assad na Síria não enfraquecerá o Irã, afirmou nesta quarta-feira (11) o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, cujo país prestava apoio ao presidente sírio deposto.

Alguns, "ignorantes do significado da resistência, acreditam que quando esta se enfraquece, a República Islâmica do Irã também se enfraquece, mas o Irã é forte e poderoso e se tornará ainda mais poderoso", disse Khamenei em seus primeiros comentários desde a queda de Assad no domingo passado.