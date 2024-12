Começa julgamento de cinco suspeitos de incidentes violentos contra torcedores israelenses em Amsterdã

Os suspeitos, com idades entre 19 e 32 anos, comparecerão separadamente perante três juízes em um tribunal de Amsterdã. Dois outros suspeitos se apresentarão na quinta-feira.

Os incidentes ocorreram na noite de 7 para 8 de novembro, após uma partida da Liga Europa entre Ajax e Maccabi Tel Aviv FC, vencida pelo time da casa (5 a 0). Os torcedores do time israelense foram perseguidos e agredidos nas ruas do centro de Amsterdã.

As autoridades informaram que cinco pessoas foram brevemente hospitalizadas em decorrência dos ataques, que os Países Baixos e vários Estados ocidentais consideraram antissemitas.

De acordo com a polícia, as tensões já estavam altas 24 horas antes do jogo. Os torcedores israelenses entoaram cantos antiárabes, vandalizaram um táxi e queimaram uma bandeira palestina.