China ordena prisão de mais 2 dirigentes de futebol por suborno

A China ordenou, nesta quarta-feira (11), a prisão de dois dirigentes do alto escalão do futebol por acusações de suborno, em meio a uma dura campanha contra a corrupção no esporte local.

Liu Yi, que foi secretário-geral da Associação Chinesa de Futebol (CFA), foi sentenciado a 11 anos de prisão e a pagar uma multa de 3,6 milhões de yuanes (aproximadamente R$ 3 milhões na cotação atual) por aceitar subornos, informou um tribunal da província central de Hubei.