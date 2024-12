Barça vence Dortmund (3-2) com um gol de Raphinha e 2 de Ferran Torres na Champions

A duas rodadas do fim, o Barcelona é o segundo colocado com 15 pontos no grupo único, atrás do Liverpool (18 pontos), enquanto o Dortmund é o terceiro, com 13.

O Barcelona conquistou uma importante vitória por 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund num dos grandes templos do futebol europeu, o Signal Iduna Park, nesta quarta-feira (11), pela sexta rodada da Liga dos Campeões, com dois gols de Ferran Torres, que mudou o jogo na reta final.

Num jogo que teve um clima espetacular no emblemático estádio, o atacante brasileiro Raphinha abriu o placar para o Barcelona no início do segundo tempo (52') e depois veio a 'dobradinha' de Ferran (75' e 85'), que havia entrado em campo aos 71 minutos.

"Saí para ajudar a equipe, com Pedri e Lamine só tive que correr para o espaço e assim foram os gols. Não desistimos com os dois de empate e tudo soma. Foi um grande jogo para o grupo", resumiu Ferran.

O time alemão entrou com tudo, com uma pressão intensa em todos os setores do campo à qual o Barcelona reagiu com calma.

Sem se precipitar com a bola, os 'Blaugranas' foram assimilando o jogo enquanto o Dortmund perdia sua ferocidade.

Com o duelo equilibrado, as chances começaram a cair, principalmente do lado visitante. Após 15 minutos, Lamine Yamal tocou com o lado de fora do pé direito e Raphinha finalizou e abriu o placar.