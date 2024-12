Ataque israelense mata 19 na Faixa de Gaza, dizem médicos palestinos

Autoridades médicas palestinas disseram que um ataque israelense a uma casa onde pessoas deslocadas estavam abrigadas deixou ao menos 19 mortos no norte da Faixa de Gaza. As informações são do Hospital Kamal Adwan, que recebeu as vítimas nesta quarta-feira (11) após o ataque noturno na cidade de Beit Lahiya.

Não houve comentários imediatos do exército israelense. Israel vem travando uma ofensiva renovada contra militantes do Hamas no norte de Gaza desde o início de outubro.