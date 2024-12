Trump promete licenças ambientais rápidas para grandes investidores

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu, nesta terça-feira (10), conceder de forma acelerada as licenças necessárias, em especial as ambientais, a pessoas ou empresas que invistam pelo menos 1 bilhão de dólares no país (pouco mais de R$ 6 bilhões).

Qualquer pessoa ou empresa que invista 1 bilhão de dólares nos Estados Unidos "receberá todas as autorizações e licenças de forma acelerada, incluídas, mas não se limitando, a autorizações ambientais", escreveu Trump em sua rede Truth Social.