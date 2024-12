Tribunal da Coreia do Sul emite mandado de prisão para ex-ministro por imposição da lei marcial

O Tribunal Distrital Central de Seul aprovou o pedido de promotores da Coreia do Sul para um mandado de prisão do ex-ministro da Defesa, Kim Yong Hyun, por ter supostamente conspirado com o presidente, Yoon Suk Yeol, para impor a lei marcial no país, na semana passada. Autoridades investigam se os atos de Kim, que estava detido desde domingo e disse que nesta terça-feira, 10, que "se desculpa por causar ansiedade e inconveniência significativas", equivalem a rebelião - que pode levar até a pena de morte.

Em declaração, Kim afirmou que toda a responsabilidade pela imposição da lei marcial cabe exclusivamente a ele e pediu clemência para os soldados escolhidos para aplicá-la, dizendo que eles estavam apenas seguindo sua ordem.