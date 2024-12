Suspeito pelo assassinato do CEO da UnitedHealthcare é acusado de homicídio

Após o CEO da UnitedHealthcare ser baleado em uma calçada de Nova York (EUA), a polícia iniciou uma busca pelo atirador mascarado usando cães, drones e mergulhadores. Oficiais recorreram ao robusto sistema de vigilância da cidade. Investigadores analisaram amostras de DNA, impressões digitais e endereços de internet. A polícia também foi de porta em porta procurando testemunhas. Quando a prisão foi efetuada, cinco dias depois, o mérito foi compartilhado entre os extensos esforços investigativos e a intuição de um civil atento. Um cliente do McDonald's, na Pensilvânia, reconheceu outro frequentador que parecia com o homem das imagens das câmeras de segurança divulgadas pela polícia de Nova York. Luigi Nicholas Mangione, um graduado da Ivy League de 26 anos, pertencente a uma proeminente família de imobiliárias de Maryland, foi preso na segunda-feira (9) pelo assassinato de Brian Thompson, CEO de uma das maiores empresas de seguros médicos dos EUA.

O suspeito continua detido na Pensilvânia, onde foi inicialmente acusado de porte de arma sem licença, falsificação e uso de identificação falsa para a polícia. Mais tarde, promotores de Manhattan adicionaram a acusação de homicídio, segundo um registro judicial online. Ele deve ser extraditado para Nova York.

Não está claro se Mangione tem um advogado para comentar as acusações. Questionado na audiência se precisava de um defensor público, ele pediu para "responder a isso em uma data futura". 'Sabíamos que era ele' Mangione foi preso em Altoona, Pensilvânia, após o cliente do McDonald's alertar um funcionário, segundo as autoridades. A polícia chegou ao local e encontrou Mangione sentado no fundo do restaurante, usando uma máscara médica azul e olhando para um laptop, conforme a denúncia criminal da polícia da Pensilvânia. Inicialmente, ele apresentou uma identidade falsa, mas ficou em silêncio e começou a tremer quando questionado se havia estado em Nova York recentemente.

Ao baixar a máscara a pedido dos policiais, "sabíamos que era ele", disse o policial novato Tyler Frye em uma entrevista coletiva em Hollidaysburg. A comissária da polícia de Nova York, Jessica Tisch, afirmou que Mangione portava uma arma semelhante à usada para matar Thompson e a mesma identidade falsa que o atirador usou para se hospedar em um albergue em Nova York, além de um passaporte e outras identidades falsas. O chefe de detetives da NYPD, Joseph Kenny, informou que Mangione também carregava um documento manuscrito de três páginas que expressava "hostilidade contra o corporativismo americano". Um funcionário de segurança que falou sob anonimato revelou que o documento incluía uma linha onde Mangione alegava ter agido sozinho. "Para as autoridades federais, serei breve, porque respeito o que fazem por nosso país. Para poupar uma investigação longa, afirmo claramente que não trabalhei com ninguém," dizia o documento. Também incluía: "Peço desculpas por qualquer sofrimento ou trauma, mas isso precisava ser feito. Francamente, esses parasitas mereceram." O promotor Peter Weeks, da Pensilvânia, disse em tribunal que Mangione foi encontrado com um passaporte e US$ 10.000 em dinheiro - sendo US$ 2.000 em moeda estrangeira. Mangione contestou o valor. Thompson, de 50 anos, foi morto na última quarta-feira enquanto caminhava sozinho para um hotel em Manhattan para uma conferência de investidores. A polícia rapidamente considerou o ataque como um assassinato direcionado, com o atirador aparentemente esperando por Thompson, aproximando-se por trás e disparando com uma pistola 9 mm.

Investigadores encontraram munições com as palavras "atrasar," "negar" e "depor" perto do corpo de Thompson, um jargão usado para criticar a indústria de seguros. Imagens de vigilância mostram o atirador fugindo de bicicleta para o Central Park, depois pegando um táxi até um terminal de ônibus no norte de Manhattan. Mangione, neto de um rico filantropo do setor imobiliário, é primo de um deputado estadual de Maryland. Ele foi orador de sua turma em uma escola de elite em Baltimore e concluiu graduação e mestrado em ciência da computação na Universidade da Pensilvânia em 2020. A família de Mangione divulgou uma nota afirmando: "Estamos chocados e devastados com a prisão de Luigi. Oferecemos nossas orações à família de Brian Thompson e pedimos que orem por todos os envolvidos."