Sobe para 17 número de menores mortos por surto de bactéria em hospitais do México

O número de menores de idade mortos por um surto da bactéria Klebsiella oxytoca em hospitais do México aumentou para 17, em comparação com os 13 reportados anteriormente, informou o governo nesta terça-feira (10). "É o número total de falecimentos deste surto. 17 crianças, infelizmente. Todas elas prematuras, com baixo peso. Houve apenas um caso de alguém que tinha 14 anos de idade", disse o secretário de Saúde, David Kershenobich, em uma coletiva de imprensa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Inicialmente, o governo havia reportado as mortes de 13 menores em hospitais do Estado do México, possivelmente devido a uma solução nutricional contaminada com a bactéria.

Os demais óbitos ocorreram no estado de Michoacán, no oeste, e no estado de Guanajuato, no centro do país. Kershenobich detalhou que o surto foi reportado inicialmente na última semana de novembro e que, desde o dia 3 de dezembro, não foi registrado nenhum novo caso de doença relacionada à bactéria. Após a divulgação do surto, o governo mexicano suspendeu a empresa que fabrica a solução nutricional em questão e isolou os lotes possivelmente contaminados.