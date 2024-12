Promotoria tenta suspender condenação de Trump ao invés de arquivá-la

Juan Merchan, o juiz do caso — o único processo penal contra Trump que chegou a julgamento — adiou indefinidamente sua sentença durante uma audiência em 22 de novembro, após a vitória do republicano nas eleições presidenciais de 5 de novembro.

O tribunal deve "rejeitar a moção do acusado para descartar 'imediatamente' a acusação e anular o veredicto de culpabilidade do júri com base no resultado da recente eleição presidencial", afirmou o promotor Alvin Bragg em um documento judicial.

Os advogados de Trump citaram como justificativa para solicitar a anulação da condenação uma decisão da Suprema Corte em julho, que concede aos presidentes ampla imunidade por atos oficiais cometidos durante seu mandato.

Os promotores reconhecem que Trump deve receber um tratamento especial para evitar que o caso interfira em seu segundo mandato na Casa Branca. No entanto, argumentam que o pedido para anular o processo vai "muito além" do necessário para preservar a Presidência.