Presidente do Peru propõe pena de morte para estupro de crianças

A presidente do Peru, Dina Boluarte, propôs, nesta terça-feira (10), a pena de morte para estupradores de menores, após o assassinato de uma menina de 12 anos que supostamente foi agredida sexualmente no fim de semana em um bairro pobre de Lima.

Durante uma cerimônia pública perante a Força Aérea de Peru, a mandatária expressou sua indignação pelo assassinato de uma menina cujo corpo foi encontrado no domingo no distrito de Villa María del Triunfo, na zona sul da capital peruana.

A menor tinha sido reportada como desaparecida no sábado. Seu corpo estava envolto em cobertores e tapetes debaixo da cama do suposto agressor de 26 anos, identificado como Gerson Juárez, que foi detido pela polícia, de acordo com autoridades.

Nesta terça-feira, um juiz de Lima determinou prisão preventiva de sete dias contra o suspeito, segundo informou o Poder Judiciário em suas redes sociais.