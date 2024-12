Macron quer nomear novo primeiro-ministro da França 'em 48 horas'

O presidente da França, Emmanuel Macron, indicou nesta terça-feira (10), durante uma reunião com lideranças partidárias, que quer nomear um novo primeiro-ministro "em 48 horas", em meio a uma crise política no país, informaram à AFP participantes do encontro.

O presidente de centro-direita reuniu no Palácio do Eliseu, sede da presidência, em Paris, os líderes dos partidos políticos, exceto da esquerda radical e da extrema direita, para tentar formar um "governo de interesse geral".