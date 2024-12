Liverpool vence Girona (1-0) e amplia série de vitórias na Champions

Com 100% de aproveitamento nos seis primeiros jogos da Champions, os 'Reds' somam 18 pontos e, a duas rodadas do fim da fase de liga, têm tudo para ficarem no 'Top 8', que classifica diretamente para as oitavas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Apesar de ambas as equipes terem contado com várias oportunidades claras, o único gol do jogo no estádio Montilivi só saiu depois de um pênalti do volante holandês Donny van de Beek sobre o atacante colombiano Luis Díaz que o egípcio Mohamed Salah converteu (63').