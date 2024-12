Leverkusen marca no fim e vence Inter (1-0) em confronto direto pelo Top 8 da Champions

Em confronto direto pelo 'Top 8' da Liga dos Campeões, o Bayer Leverkusen derrotou a Inter de Milão por 1 a 0 nesta terça-feira (10), na Alemanha.

Nos minutos finais, quando a Inter parecia satisfeita com o empate em 0 a 0, o francês Nordi Mukiele (90') marcou o gol da vitória do Leverkusen, que com o resultado sobe para a vice-liderança da fase de liga da Champions.