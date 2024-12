Israel ataca instalações militares na Síria

O Exército israelense destruiu as principais instalações militares da Síria com quase 300 ataques aéreos desde a queda, no domingo (8), do governo de Bashar al-Assad, após uma ofensiva relâmpago dos rebeldes rápida, informou nesta terça-feira (10) o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

A organização, que tem uma ampla rede de fontes na Síria, afirmou que o Exército israelense "destruiu as principais áreas militares" com bombardeios contra aeroportos, radares, depósitos de armas e munições, centros de pesquisa militar e navios.