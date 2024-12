EUA empresta U$S 20 bi à Ucrânia com lucro de ativos russos congelados

Os Estados Unidos anunciaram, nesta terça-feira (10), que desembolsaram um empréstimo de 20 bilhões de dólares (R$ 121 bilhões) para a Ucrânia, respaldado pelos juros gerados por ativos russos congelados, como parte de um pacote de apoio do grupo G7 no valor de 50 bilhões de dólares (R$ 302,6 bilhões).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O anúncio também ocorre no fim do mandato do presidente democrata Joe Biden e quando o futuro do apoio americano a Kiev está em xeque pelo retorno do magnata republicano Donald Trump à Casa Branca em janeiro.