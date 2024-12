Descobertos estátua e objetos antigos durante obra em via pública de Atenas

A menos de 500 metros do Odeon romano de Herodes Ático, na base da Acrópole, foi encontrada, na segunda-feira, "uma estátua de um homem nu sem cabeça, do tipo Hermes Ludovisi, que data da época imperial, entre os séculos I e V", segundo um comunicado.

Uma estátua antiga de mármore branco e outros objetos arqueológicos da era romana foram descobertos durante os trabalhos de instalação da rede de gás no bairro da Acrópole de Atenas, informou o Ministério da Cultura nesta terça-feira (10).

Este vestígio foi encontrado em uma vala escavada para a instalação da rede de gás no bairro.

Na terça-feira, arqueólogos tentavam identificar outros objetos encontrados no local, informou à AFP um encarregado do escritório de imprensa do ministério.

"Por enquanto, os novos objetos não foram identificados", afirmou. Segundo a emissora de TV pública Ert, eles pertenceriam à mesma época da estátua de Hermes.

A estátua, "em excelente estado, estava dentro de uma estrutura construída com tijolos retangulares" que faz parte "das vilas construídas pelos burgueses ricos da época", segundo as primeiras informações dos arqueólogos, citadas no comunicado ministerial.