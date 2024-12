Copa do Mundo feminina no Brasil será de 24 de junho a 25 de julho de 2027

A próxima Copa do Mundo de futebol feminino, que terá o Brasil como sede, será disputada de 24 de junho a 25 de julho de 2027, anunciou o Conselho da Fifa nesta terça-feira (10).

Ainda não foram divulgadas as datas dos jogos da décima edição do torneio, que começou a ser disputado em 1991 e será realizado pela primeira vez na América do Sul.