Após anos de tormento, prisioneiros deixam penitenciária 'matadouro' da Síria

"O que aconteceu?", perguntaram os prisioneiros, surpresos. "Vocês estão livres, saiam! Acabou!", gritou um homem que os filmava com seu celular.

Amedrontados e atordoados pelos homens que romperam as fechaduras de suas celas, dezenas de prisioneiros deixaram a penitenciária de Saydnaya, na Síria, depois de anos de inferno.

A dramática libertação da prisão de Saydnaya ocorreu horas depois que rebeldes tomaram a capital, Damasco, e forçaram o presidente Bashar al-Assad a fugir do país, após mais de 13 anos de guerra civil.

No vídeo, dezenas de homens esquálidos, alguns fracos demais para andar, são carregados por seus companheiros.

Não há móveis na cela, exceto alguns cobertores finos no chão. As portas estão enferrujadas e as paredes manchadas de umidade e sujeira.