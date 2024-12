Socorristas buscam detentos políticos em prisão após queda de Assad

O presidente fugiu da Síria em meio à ofensiva relâmpago de uma coalizão de rebeldes liderada pela organização islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), que tomou a capital no domingo e pôs fim a mais de cinco décadas de governo da dinastia fundada por seu pai, Hafez al Assad.

Os socorristas sírios buscam, nesta segunda-feira (9), por presos políticos na prisão de Saydnaya, um símbolo das atrocidades cometidas durante o regime de Bashar al Assad, enquanto residentes de Damasco comemoram a queda do governo após uma rápida ofensiva rebelde.

A Síria estava mergulhada na guerra civil desde 2011, quando o governo de Assad reprimiu duramente uma onda de protestos pacíficos, levando a um conflito que deixou 500 mil mortos e obrigou metade do país a fugir.

Os rebeldes anunciaram no domingo, depois de terem chegado a Damasco, que haviam libertado todos os prisioneiros "detidos injustamente".

"Estamos trabalhando com todas as nossas forças para alcançar uma nova esperança e e devemos estar preparados para o pior", declarou em comunicado.

Nas redes sociais, sírios compartilham fotos de presos libertados para que se reunam com suas famílias.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), uma organização com sede no Reino Unido que monitora o conflito, estimou no domingo que pelo menos 910 pessoas, incluindo 138 civis, morreram desde o início da operação relâmpago dos rebeldes.

Os insurgentes avançaram a partir de seu reduto em Idlib, em 27 de novembro, tomando Aleppo, Hama, Homs e, nas primeiras horas da manhã de domingo, entraram em Damasco.

Segundo os especialistas, o governo de Assad não poderia manter-se sem o apoio de seus aliados, visto que a Rússia está concentrada na Ucrânia e o Irã e o movimento xiita libanês Hezbollah estão enfraquecidos pelos seus confrontos com Israel.