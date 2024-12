Reino Unido suspende temporariamente análise de pedidos de asilo de sírios

O Ministério do Interior britânico anunciou, nesta segunda-feira (9), em um comunicado, a suspensão temporária da análise dos pedidos de asilo de cidadãos sírios no Reino Unido, após a queda do presidente do país asiático, Bashar al Assad.

"O Ministério do Interior colocou em pausa as decisões sobre as solicitações de asilo sírias enquanto avaliamos a situação atual" no país, diz o comunicado.