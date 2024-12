Rebeldes huthis iemenitas reivindicam ataque com drone contra Israel

Desde que a guerra na Faixa de Gaza começou, desencadeada pelo ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, os rebeldes huthi do Iêmen, apoiados pelo Irã, intensificaram seus ataques com mísseis ou drones contra Israel, alegando estar agindo em apoio aos palestinos em Gaza.

De acordo com o MDA, os socorristas viram “fumaça espessa saindo da varanda”, mas “não encontraram nenhuma vítima” no local.

A maioria desses tiros foi interceptada ou causou danos materiais, mas, em julho, um civil israelense foi morto em Tel Aviv pela explosão de um drone huthi. Israel respondeu bombardeando o porto iemenita de Hodeida, um ataque que deixou seis mortos e causou danos materiais significativos.

Os huthis, que controlam grande parte do território iemenita, também atacam com frequência navios que alegam estar ligados a Israel, aos EUA ou ao Reino Unido no Mar Vermelho e no Golfo de Áden. Os militares dos EUA, às vezes apoiados por forças britânicas, responderam a esses ataques bombardeando as posições dos huthis.

