Real Madrid e Barcelona estreiam na Copa do Rei contra times da 4ª divisão

A Deportiva Minera de Cartagena e o Barbastro, da Segunda Federación (quarta divisão), serão os primeiros adversários de Real Madrid e Barcelona, respectivamente, na estreia dos dois grandes do futebol espanhol na Copa do Rei, de acordo com o sorteio realizado nesta segunda-feira (9) em Madri.

Além disso, o Athletic Bilbao, atual campeão do torneio, enfrentará o UD Logroñés, enquanto o Mallorca, vice-campeão, jogará contra o Pontevedra. Tanto os 'riojanos' quanto os 'gallegos' também fazem parte da Segunda Federación.