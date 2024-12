Quatro mortos em primeiro bombardeio de Petro contra Clã do Golfo na Colômbia

Quatro membros do Clã do Golfo foram mortos na semana passada no primeiro ataque aéreo ordenado pelo presidente colombiano, Gustavo Petro, contra o principal cartel de drogas do país, disse ele nesta segunda-feira (9).

“A operação do Exército nacional no vilarejo de Bejuquillo, Cáceres, [departamento de] Antioquia deixou quatro membros do clã mortos e oito fuzis apreendidos”, escreveu Petro no X.