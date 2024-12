Polícia prende suspeito pelo assassinato de CEO nos EUA

Luigi Mangione foi detido em um McDonalds em Altoona, Pensilvânia, depois que um trabalhador do local o reconheceu e chamou as autoridades por volta das 9h15 desta segunda-feira, 9.

Um suspeito foi preso nesta segunda-feira, 9, por porte ilegal de arma e levado para interrogatório sobre o assassinato do CEO da seguradora de saúde UnitedHealthcare, Brian Thompson, ocorrido na quarta-feira, 4, na calçada do hotel Hilton em Midtown Manhattan, em Nova York. Ele foi identificado como Luigi Mangione, 26 anos, disse a comissária do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD, na sigla em inglês), Jessica Tisch, em uma entrevista coletiva na tarde de segunda-feira, conforme o New York Times .

"Ele estava sentado lá comendo", disse Joseph Kenny, chefe de investigação, na conversa com a imprensa, conforme o New York Times.

A polícia relatou que Mangione mostrou aos policiais a mesma identificação falsa que apresentou quando fez check-in em um albergue no Upper West Side de Manhattan em 24 de novembro, 10 dias antes do crime, disse um policial de alta patente. Ele também carregava uma identificação com seu nome, com outras formas de identidade falsa, de acordo com as autoridades.