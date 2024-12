Polêmica lei sobre ONGs no Paraguai 'não cerceia' direitos, afirma presidente à AFP

Organizações e consultoras internacionais alertaram na semana passada sobre o risco de uma "virada autoritária" no Paraguai após a promulgação da lei, a qual acusam de desestimular o financiamento internacional das ONGs e limitar suas operações.

Peña atribuiu as críticas a uma "retórica política" e defendeu que as autoridades trabalharam juntamente a "várias organizações da sociedade civil" para resolver as "deficiências" de uma versão inicial do Senado e para que "a lei proporcionasse todas as garantias e todos os direitos".

"O que a lei faz é manter um registro das organizações, o que também era uma exigência que tinha sido feita na luta contra a lavagem de ativos e o financiamento do terrorismo, já que identifica as organizações da sociedade civil como áreas de risco".