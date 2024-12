Petróleo sobe após queda de Assad na Síria

Os preços internacionais do petróleo subiram nesta segunda-feira (9), impulsionados pela instabilidade no Oriente Médio após a queda do governo de Bashar al Assad na Síria e respaldados pela continuidade dos cortes de produção da Opep+.

Em Londres, o barril de tipo Brent para entrega em fevereiro subiu 1,43%, para 72,14 dólares. Em Nova York, o West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em janeiro avançou 1,74%, para 68,37 dólares.