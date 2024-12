Países europeus suspendem solicitações de asilo de refugiados sírios

Vários países europeus anunciaram, nesta segunda-feira (9), que suspenderão as decisões pendentes sobre as solicitações de asilo de refugiados sírios, apenas um dia depois da queda do governo de Bashar al Assad na Síria, após uma ofensiva relâmpago dos rebeldes.

Áustria, Alemanha, Bélgica, Suécia, Dinamarca, Noruega, Suíça e Reino Unido decidiram suspender o processamento de pedidos de asilo de cidadãos sírios, em um contexto de crescimento da extrema direita no continente.