Países europeus ocidentais com resposta sanitária rápida à covid sofreram menos mortalidade

Conduzido por pesquisadores do Instituto Pasteur, na França, e publicado na revista BMC Global and Public Health, o estudo comparou a situação em 13 países da Europa Ocidental entre 2020 e 2022, durante o pico da epidemia de covid-19.

Os países da Europa Ocidental que sofreram a menor mortalidade relacionada à covid-19 foram aqueles que implementaram restrições sanitárias mais rapidamente, com o caso especial da Suécia, que se saiu bem sem essas medidas restritivas, conclui um estudo publicado nesta segunda-feira (9).

Os pesquisadores mediram o excesso de mortalidade, ou seja, o excesso de mortes em comparação com as esperadas em condições normais.

Este último termo se refere principalmente às restrições sanitárias aplicadas na maioria dos países em face da covid-19, em particular os confinamentos rigorosos no início de 2020.

Embora estudos semelhantes já tenham sido realizados em um número maior de países, o interessante dessa análise é que ela identifica os fatores que influenciaram a mortalidade em países desenvolvidos com sistemas de saúde de desempenho globalmente comparável.

Um caso particular é a Suécia, cuja abordagem foi controversa.

Os países que lidaram melhor com o primeiro estágio da epidemia foram aqueles que impuseram restrições antes que seus hospitais ficassem sobrecarregados, como a Noruega.

A Suécia implementou restrições leves desde o início, mas evitou o confinamento total.

Nos primeiros meses da epidemia, a mortalidade na Suécia aumentou gradualmente, superando claramente a de seus vizinhos escandinavos, Dinamarca e Noruega. No entanto, esta última teve um aumento significativo na mortalidade no final de 2021 e início de 2022, enquanto a Suécia foi menos afetada.

Em conclusão, esses três países, juntamente com a Irlanda, são os que melhor lidaram com a pandemia no período de 2020-2022.