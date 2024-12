Oposição sul-coreana acusa partido governante de 'segundo golpe' de Estado

A oposição da Coreia do Sul acusou nesta segunda-feira (9) o partido governante de orquestrar um "segundo golpe" por apegar-se ao poder e rejeitar o impeachment do presidente Yoon Suk Yeol por declarar lei marcial.

"Não importa como tentem justificar, a essência permanece intacta: isto é o ato ilegal e inconstitucional de uma segunda insurreição e um segundo golpe de Estado", disse o líder do Partido Democrático, Park Chan-dae, que pediu ao partido no poder que "pare com isto de maneira imediata".