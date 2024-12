Neuer deve desfalcar Bayern pelo restante do ano, diz técnico Kompany

"Ele está com uma costela quebrada, o que significa que provavelmente não jogará este ano", disse Kompany. "O importante agora é que ele se recupere. Espero que 'Manu' volte a partir do início de janeiro, mas no momento é muito cedo", acrescentou.

Neuer, de 38 anos, se machucou no dia 3 de dezembro num choque com Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) pela Copa da Alemanha, um lance que também lhe custou o primeiro cartão vermelho da carreira após 866 jogos.

Além da partida da Liga dos Campeões, ele também perderia dois jogos da Bundesliga: a visita ao Mainz, no dia 14 de dezembro, e o duelo em casa contra o RB Leipzig, no dia 20.

O segundo goleiro, Sven Ulreich, vai desfalca o time por motivos pessoais, e com isso o terceiro goleiro do Bayern, o israelense Daniel Peretz, colocará as luvas nesta terça-feira em Gelsenkirchen, na Alemanha, onde a equipe ucraniana disputa seus jogos como mandante na Liga dos Campeões devido à guerra com a Rússia.

O Bayern ocupa a 13ª posição na classificação da Liga dos Campeões após cinco rodadas, com 3 vitórias em casa e duas derrotas nas visitas a Barcelona e Aston Villa.