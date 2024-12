Macron reunirá partidos dispostos a formar 'governo de interesse geral' na França

O presidente francês, Emmanuel Macron, reunirá, na terça-feira, os partidos dispostos a formar um "governo de interesse geral", em plena crise política que provocou a queda do primeiro-ministro conservador Michel Barnier na semana passada, indicou o gabinete presidencial nesta segunda-feira (9).

A reunião, prevista para as 13h00 GMT (10h00 em Brasília) no Palácio do Eliseu, sede presidencial, não terá a presença do partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN) nem da formação de esquerda radical A França Insubmissa (LFI, na sigla em francês), que não foram convidados, segundo o gabinete.

Contudo, aumenta a pressão para que o mandatário centro-direitista indique um novo primeiro-ministro, depois que os outros blocos travaram Barnier quando tentava aprovar o orçamento para 2025, com o qual buscava reduzir os elevados níveis do déficit e dívida públicas e tranquilizar os mercados.

Nos últimos dias, socialistas, ecologistas e comunistas, aliados do LFI na coalizão Nova Frente Popular (NFP) que venceu as eleições, aceitaram reunir-se com o presidente em uma rodada de consultas sobre o futuro governo.

O LFI acusou os aliados de "trair" os eleitores. A extrema direita, apoio parlamentar de Barnier antes de sua queda, já solicitou uma reunião com o próximo premiê para indicar suas "linhas vermelhas".

Um possível governo que reúna a esquerda, com exceção do LFI, a aliança centro-direitista de Macron e o partido Os Republicanos (direita) conseguiria maioria absoluta e deixaria de depender do RN, mas sua formação se anuncia complexa.