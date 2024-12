Israel ajudou a derrubar Assad, mas não foi intencional, segundo analistas

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, garantiu no domingo que a queda de Bashar al-Assad na Síria foi uma consequência direta das ações de Israel na região, algo que analistas do seu país consideram parcialmente verdadeiro.

Aviv Oreg, analista do Centro Meir Amit e ex-agente de inteligência israelense, considerou que há alguma verdade no que Netanyahu disse. "É como se fosse um dominó (...) o primeiro cai, depois o segundo e assim por diante", disse à AFP.

Ele citou os ataques ao Hezbollah na Síria e no Líbano, que Israel intensificou dramaticamente no final de setembro, como um fator na queda de Assad.

Em uma entrevista antes da queda do presidente sírio, Didier Billion, do centro de estudos IRIS em Paris, comentou que Israel parecia "preferir a continuidade" de Assad à possível "chegada ao poder de grupos islamistas ou jihadistas".

O Hezbollah foi um suporte fundamental para Assad durante a guerra civil, com milhares de combatentes. Mas Citrinowicz observou que as decisões recentes de Netanyahu mudaram estratégias de longa data após o surpreendente ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

Antes do início da guerra em Gaza, Netanyahu tinha medo de atacar a rede iraniana de grupos anti-israelenses, incluindo o Hezbollah.

Isso mudou com o ataque do Hamas: Israel não só travou uma guerra aberta contra o Hezbollah, mas matou a maior parte do alto comando do grupo, incluindo seu líder Hassan Nasrallah e vários comandantes iranianos.

"Não havia uma estratégia, mas as coisas correram tão bem que, em retrospectiva, podemos dizer que foi uma 'estratégia incrível'", segundo Citrinowicz.

