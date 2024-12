EUA sanciona sogro de Bashar al Assad

Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (9) sanções econômicas contra o sogro do presidente sírio deposto, Bashar al-Assad, um dia após sua suposta fuga para a Rússia na sequência da tomada de Damasco pelos rebeldes.

A saída abrupta de Assad encerrou cinco décadas de domínio do clã Assad, que governou com mão de ferro um país devastado por uma das guerras mais letais do século.