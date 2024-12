Egito condena Israel por tomada de zona-tampão nas Colinas de Golã

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse no domingo (8) que o acordo de cessar-fogo de 50 anos com a Síria havia "entrado em colapso" e que as tropas sírias haviam abandonado suas posições, necessitando da tomada israelense como uma "posição defensiva temporária". Fonte: Associated Press.