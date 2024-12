Canadá: Trudeau diz que Ottawa retaliaria em caso de tarifa de 25% por parte dos EUA

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse nesta segunda-feira, 9, que Ottawa retaliará com seu próprio conjunto de tarifas caso o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, cumpra sua promessa de impor uma taxa de 25% sobre as importações do Canadá.

"É claro que, como fizemos há oito anos, responderemos às tarifas injustas de várias maneiras e ainda estamos procurando as maneiras certas de responder", afirmou Trudeau em um evento organizado pela câmara de comércio local em Halifax, Nova Escócia.