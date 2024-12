Trump promete analisar indultos 'muito rapidamente' para invasores do Capitólio

“Vou agir rapidamente (...) no primeiro dia”, disse Donald Trump na NBC News.

Donald Trump disse em uma entrevista transmitida neste domingo (8) que examinaria “desde o primeiro dia” no cargo possíveis perdões para seus apoiadores que invadiram o Capitólio em Washington em 6 de janeiro de 2021.

O presidente eleito também criticou o perdão do presidente Joe Biden a seu filho, Hunter.

“Eu tive essa oportunidade” no final do primeiro mandato, disse Trump, acrescentando que isso também teria economizado "muito em custos judiciais".

Trump também atacou Liz Cheney, uma ex-congressista republicana que se tornou uma de suas mais ferrenhas oponentes, alegando que ela foi a causa das acusações contra ele feitas pelo comitê do Congresso que investiga os eventos de 6 de janeiro.

“Honestamente, todos eles deveriam ir para a prisão”, disse ele sobre o restante do painel do Congresso e afirmou que ele mesmo não ordenaria que Kash Patel, que ele escolheu para chefiar o FBI, ou Pam Bondi, do Departamento de Justiça, processassem seus detratores.

“Eles deveriam investigar isso, mas não vou ordená-los”, disse ele, afirmando que se concentraria em sua política para aumentar a exploração de petróleo.