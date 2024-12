Partido Baath na Síria, mais de meio século de repressão

O presidente Bashar al-Assad, que permaneceu no poder por 24 anos, reprimiu de maneira extremamente violenta uma revolta pacífica iniciada em 2011 no âmbito das revoluções árabes. Antes dele, seu pai, Hafez al-Assad, também havia aplacado impiedosamente seus oponentes.

Com mais de meio século de poder na Síria, o governo do Partido Baath, que terminou neste domingo (8) quando os rebeldes tomaram o controle de Damasco, é para muitos sírios um símbolo de repressão.

Os dois fundadores não poderiam imaginar que duas alas rivais do partido, uma no Iraque e outra na Síria, acabariam governando dois regimes autocráticos inimigos.

Outro golpe de Estado, liderado em 23 de fevereiro de 1966 pelo general Hafez al-Assad, afastou a direção do partido, então sob a influência de Aflaq e Bitar, e provocou a ruptura com o braço do Baath que governava o Iraque.

Um terceiro golpe de Estado, o "movimento corretivo", em 16 de novembro de 1970, levou Hafez al-Assad ao posto de chefe de Estado. Assad manteve o presidente deposto, Nureddin al Atasi, na prisão por 23 anos.

Um ano depois, uma nova Constituição foi aprovada, que estabelece que o Partido Baath ("ressurreição", em árabe) é o "líder do Estado e da sociedade". A nova Carta Magna instaura também o "referendo presidencial".